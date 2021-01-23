22:31 23 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR90.41
Поиск

Двое пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1126)
49601
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210123/1031689670/Dvoe-patsientov-s-COVID-19-skonchalis-v-Abkhazii-.html

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 62 человек из 478 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Двое пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии с 21 января, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Мужчина 65 лет скончался в Гудаутском госпитале 22 января, он был доставлен в больницу 21 января в тяжелом состоянии. 

Ночью 21 января в российском мобильном госпитале умерла пациентка, 1958 года рождения, с диагнозом COVID-19. 

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 128 человек. В тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в российском военном госпитале в Сухуме - 58 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 11158 человек. 159 летальных случаев. Выздоровели 8947 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1126)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Работа художника Сергея Габелия
Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия
Взрыв газового баллона на рынке в Краснодаре
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться