Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 62 человек из 478 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Двое пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии с 21 января, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Мужчина 65 лет скончался в Гудаутском госпитале 22 января, он был доставлен в больницу 21 января в тяжелом состоянии.

Ночью 21 января в российском мобильном госпитале умерла пациентка, 1958 года рождения, с диагнозом COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 128 человек. В тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в российском военном госпитале в Сухуме - 58 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 11158 человек. 159 летальных случаев. Выздоровели 8947 человек.