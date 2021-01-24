Смерть и увечья на дорогах: подведены итоги работы ГАИ Абхазии за 2020 год

В 2020 году, в результате рейдов, по республике было зарегистрировано 47557 нарушений дорожно-транспортного движения.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Количество дорожно-транспортных происшествий в Абхазии в 2020 году не снизилось в сравнении с 2019 годом, заявил начальник УГАИ МВД Батал Агрба на отчетно-плановом совещании, посвященном вопросам деятельности Госавтоинспекции, сообщается на сайте МВД Абхазии.

В 2020 году всего по стране произошло 198 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 282 человека и 57 погибли, в 2019 году – 56 человек погибли и 332 пострадали в 197 авариях.

Агрба сообщил, что основные причины ДТП – превышение скоростного режима и нарушение правил обгона с выездом на встречную полосу движения, вождение в нетрезвом состоянии.

"67 дорожно-транспортных происшествий произошло при столкновении автомобилей, 88 – в результате наезда на препятствие и опрокидывания, 38 автонаездов на пешеходов. Возрастная категория водителей виновных в ДТП остается в пределах от 25 до 35 лет, 39 водителей пребывали в состоянии опьянения", - подчеркнул Батал Агрба.

Он также привел статистику нарушений правил дорожного движения в 2020 году в сравнении с 2019 годом. В результате рейдов, всего по республике было зарегистрировано 47557 нарушений дорожно-транспортного движения, это на 9923 нарушения больше по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, Агрба подчеркнул, что в прошедшем году была усилена работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии – 2800 водителей, в 2019 году этот показатель был – 2471 человек.

"Нарушители понесли административное наказание, 39 материалов направили в судебные органы для рассмотрения вопросов об административном аресте за управление транспортом в состоянии опьянения", - сказал начальник УГАИ.

Замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа отметил, что, несмотря на высокие показатели выявления правонарушений в области дорожно-транспортного движения, показатели ДТП, в которых пострадали и погибли люди, не снижаются.

"Такое положение дел недопустимо, потому что основной задачей МВД является сохранение жизни и здоровья граждан", - подчеркнул он.

Чкадуа поручил взять на особый контроль ситуацию на дорогах республики, усилить выявление и справедливо наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения.

Замминистра подчеркнул, что каждый начальник подразделения должен находиться с личным составом и непосредственно участвовать во всех предупредительно-профилактических мероприятиях.

За каждое происшествие на начальников территориальных подразделений ГАИ возложена персональная ответственность и будут применяться жесткие взыскания, вплоть до перемещения с руководящих должностей.

"Руководством страны поставлены четкие задачи и сроки по обеспечению безопасности на наших дорогах. Повышается техническая база и материальное довольствие сотрудников милиции, но и требования к работе будут очень высокие" - отметил Беслан Чкадуа.

По итогам совещания заместитель министра ВД дал конкретные поручения руководителям служб по устранению имеющихся недостатков в деятельности Госавтоинспекции, а также усилению работы в части предупредительно-профилактических мероприятий.

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