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Гагрский район остался без электричества из-за обрыва кабеля

© Sputnik / Илья Наймушин
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (312)
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Повышенные нагрузки и ветхость оборудования – основные причины частых энергоаварий в Абхазии.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Гагрский район остался без электричества из-за обрыва кабеля на подстанции, сообщает "Черноморэнерго".

"На ПС "Цандрипш-тяга" произошел обрыв кабеля 110 кВ. В результате аварии без подачи электроэнергии остался Гагрский район", – говорится в сообщении РУП на Facebook.

Отмечается, что на месте аварии уже начались восстановительные работы.

Повышенные нагрузки и ветхость оборудования – основные причины частых энергоаварий в Абхазии. 20 января ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля. Работы продлятся до 1 мая 2021 года. Все это время Абхазия будет получать переток электроэнергии из России.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (312)

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