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Межведомственную группу по предупреждению лесных пожаров планируют создать в Абхазии

© Foto / Instagram/dblinov_photo_moscow
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (90)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210125/1031698069/MChS-Abkhazii-planiruet-sozdat-mezhvedomstvennuyu-gruppu-po-preduprezhdeniyu-lesnykh-pozharov.html

Тяжелая ситуация с лесными пожарами сложилась в Абхазии в конце декабря и первой декаде января, когда возгорания фиксировались почти во всех районах республики.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. МЧС Абхазии инициирует создание межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации и предупреждению распространения природных пожаров и возгораний на территории республики. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

© Foto / Instagram/dblinov_photo_moscow
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В руководстве МЧС считают, что подобный формат взаимодействия заинтересованных ведомств позволит наиболее эффективно координировать работу по недопущению возникновения крупных природных пожаров в республике.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии планирует обратиться с предложением о создании такой рабочей группы в Госкомитет по экологии, Госуправление лесного хозяйства, госкомпанию "Черноморэнерго", а также к главам администраций городов и районов.

Тяжелая ситуация с лесными пожарами сложилась в Абхазии в конце декабря и первой декаде января 2021 года, когда возгорания ежедневно фиксировались почти во всех районах республики. Общая площадь пожаров, по оценке МЧС, превысила три тысячи гектаров.

Темы:
Лесные пожары в Абхазии (90)

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