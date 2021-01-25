Межведомственную группу по предупреждению лесных пожаров планируют создать в Абхазии

Тяжелая ситуация с лесными пожарами сложилась в Абхазии в конце декабря и первой декаде января, когда возгорания фиксировались почти во всех районах республики.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. МЧС Абхазии инициирует создание межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации и предупреждению распространения природных пожаров и возгораний на территории республики. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В руководстве МЧС считают, что подобный формат взаимодействия заинтересованных ведомств позволит наиболее эффективно координировать работу по недопущению возникновения крупных природных пожаров в республике.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии планирует обратиться с предложением о создании такой рабочей группы в Госкомитет по экологии, Госуправление лесного хозяйства, госкомпанию "Черноморэнерго", а также к главам администраций городов и районов.

Тяжелая ситуация с лесными пожарами сложилась в Абхазии в конце декабря и первой декаде января 2021 года, когда возгорания ежедневно фиксировались почти во всех районах республики. Общая площадь пожаров, по оценке МЧС, превысила три тысячи гектаров.