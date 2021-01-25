Паразиты: зачем делают из Sputnik Абхазия приманку для фейков

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Редакция международного информационного агентства заявляет, что не имеет отношения к информации на фейковом скриншоте, опубликованном в одном из Telegram-каналов, и не давала разрешение на использование логотипа или иной символики Sputnik.

"Один из абхазских Telegram-каналов опубликовал сообщение под видом страницы Sputnik Абхазия. Это можно было расценить как шутку, но это далеко не шутка. К сожалению, людям, сделавшим это, окончательно изменили чувства вкуса и меры. Авторы этой топорной подделки не отдают себе отчета в том, что, солгав в малом, они подрывают доверие вообще ко всей информации, которую распространяют, и зарабатывают репутацию шулеров, паразитирующих на чужом имени, не имея своего. Эксплуатируя чужой бренд, своего не построишь. Печально, что все комментарии, в которых подписчики этого канала разоблачали опубликованный фейк, администраторы канала тщательно удалили. Вот вам и свобода слова, которой всегда гордились в Абхазии", - заявил руководитель агентства Руслан Бганба.

© Sputnik Фейковый скриншот, опубликованный в одном из абхазских Telegram-каналов

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия представлено интернет-порталом на русском и абхазском языках. Ведет Telegram-канал, а также имеет свои страницы в популярных социальных сетях:

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия более пяти лет работает в республике. Instagram Sputnik Абхазия имеет более 90,9 тысячи подписчиков. На страницу в Facebook подписано свыше 47 тысячи человек, у Telegram-канала более восьми тысяч подписчиков.