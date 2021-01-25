Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 января

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В Абхазию на теплоходе: черноморские вояжи Владимира Высоцкого В день рождения легендарного советского поэта и актера Владимира Высоцкого Sputnik вспоминает визиты артиста в Абхазию. 5074

Районные штабы и МВД за сутки отключили 37 майнинг-объектов общей мощностью 23 МВт По поручению президента Абхазии в районах республики созданы штабы, работа которых направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов. 725