Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 января

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Во вторник 26 января в Абхазии ожидается облачая погода без осадков, возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Отмечается, что погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать области пониженного атмосферного давления.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер – 2-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +10°С.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.