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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (7)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210125/1031700354/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-26-yanvarya.html

Дневная температура на Черноморском побережье Абхазии во вторник поднимется до +15°С.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Во вторник 26 января в Абхазии ожидается облачая погода без осадков, возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Отмечается, что погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать области пониженного атмосферного давления.

Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер – 2-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +10°С.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (7)

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