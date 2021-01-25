Менее 60 случаев коронавируса выявили за сутки в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 11216. Выздоровели 8992 человека, летальных случаев 160.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели 471 человеку, диагноз COVID-19 подтвердился у 58 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Оперштаб сообщает, что в Гудаутском ковидном госпитале 24 января скончался пациент 79 лет с основным диагнозом "новая коронавирусная инфекция тяжелого течения".

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 132 человека, у 114 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Ткуарчалской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ - 28, в российском военном госпитале в Сухуме - 54 пациента.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.