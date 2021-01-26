Установлен новый график работы Сухумского центрального рынка и "Сухумприбора"

Мэр Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Сухум".

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Установлен новый график работы Сухумского центрального рынка и вещевого рынка "Сухумприбор", сообщается на сайте администрации столицы.

"Сухумский центральный рынок будет работать в воскресенье, понедельник и вторник, ТК "Сухумприбор" - в четверг, пятницу и субботу", - отмечается в сообщении.

Новый график работы рынков отражен в распоряжении главы администрации Сухума от 25 января.

Согласно документу, департаменту по управлению транспортом и организацией дорожного движения, Сухумскому АТП и Троллейбусному управлению поручено усилить работу по контролю за соблюдением временных правил организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от COVID-19, утвержденных распоряжением.

Санитарно-эпидемиологической станции администрации столицы поручено организовать ежедневную обработку городского общественного транспорта дезинфицирующими средствами, а также организовать обработку Центрального рынка и ТК "Сухумприбор" дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня.

В распоряжении сказано также, что администрация города Сухум и все ее структурные подразделения должны освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1-4 класс включительно) от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства). Этим сотрудникам обеспечивается сохранение и выплата заработной платы в полном объеме.