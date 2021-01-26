Коммунальщики восстановили подачу воды в Гагре

Гагра оставалась без воды с 25 января из-за поломки на головной насосной станции.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Коммунальные службы устранили поломку на насосной станции "Репруа-1" в Гагре и восстановили подачу воды, рассказал начальник Гагрского водоканала Беслан Цугба.

"Вчера весь день отключали свет, и вечером у нас возникла проблема на насосной станции. Мы перебрали насос, поменяли одну деталь и примерно в 10:30 сегодняшнего дня пустили воду. Думаю, через пару часов система запрессуется и вода будет во всем городе", - отметил он.

Цугба также уточнил, что частые отключения электричества лишь одна из причин, по которым произошла поломка на головной насосной станции "Репруа-1". По его словам, станция была введена в эксплуатацию в середине 1960 годов, и с тех пор двигатели станции работают в безрезервном режиме.

В понедельник 25 января на ПС "Цандрипш-тяга" произошел обрыв кабеля 110 кВ. В результате аварии без подачи электроэнергии оставался Гагрский район. Наиболее частые причины поломок на линии электропередач в Абхазии связаны с повышенными нагрузками, вызванные майнингом криптовалют.

На насосной станции "Репруа-1" уже бывали поломки, последняя произошла 16 декабря, тогда население оставалось без воды более суток.