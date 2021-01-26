МИД Абхазии прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на Южном Кавказе

Большая палата ЕСПЧ 21 января опубликовала постановление по межгосударственной жалобе "Грузия против России (II)" по событиям 2008 года в Южной Осетии.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Вынесенное по многолетнему настоянию Грузии решение Европейского суда по правам человека продемонстрировало конфронтационный настрой Тбилиси, приверженность к продолжению политики международной изоляции Абхазии и Южной Осетии и полное отсутствие политической воли к взаимоуважительному, равноправному диалогу, заявили в МИД Абхазии.

Большая палата ЕСПЧ 21 января опубликовала постановление по межгосударственной жалобе "Грузия против России (II)" по событиям 2008 года в Южной Осетии. В Страсбурге пришли к выводу, что на Россию нельзя возлагать ответственность за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворцев и местное население, таким образом обвинения Грузии в адрес России были признаны необоснованными.

Но несмотря на это, Грузия и ее западные партнеры предпочитают делать вид, что добились какой-то беспрецедентной "исторической победы", поспешив назвать выводы суда едва ли не предпосылкой для "деоккупации Абхазии и Южной Осетии", пишет МИД Абхазии.

Похожим образом расценивает решение ЕСПЧ и глава делегации Европарламента по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд, распространившая заявление с призывом к России "выполнить свои международные обязательства и отозвать признание независимости Абхазии". Сухум считает заявление Кальюранд конъюнктурным и совершенно оторванным от реальности, что неудивительно, ведь грузинские и европейские победные реляции после решения ЕСПЧ едва ли имеют под собой серьезные основания.

Касаясь самой процедуры обсуждения и принятия решения Европейским судом, внешнеполитическое ведомство Абхазии отмечает, что указанное "дело" рассматривалось без какого-либо участия представителей Южной Осетии и Абхазии, непосредственно вовлеченных в августовские события. МИД приходит к выводу, что таким же сомнительным способом было вынесено и само решение ЕСПЧ.

"Не приходится говорить о том, что практика вынесения такого рода "судебных вердиктов" ставит под сомнение объективность и взвешенность решений Европейского суда по правам человека", - констатирует ведомство.