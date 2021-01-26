Предложение, от которого можно отказаться: что будет с абхазской пенсией

Проект главного финансового документа – закона "О республиканском бюджете на 2021 год" не был принят Парламентом 30 декабря. При обсуждении проекта бюджета депутаты затронули вопрос о возможном повышении пенсии для граждан, которые получают только абхазскую пенсию.

О том, какое количество граждан получает только абхазскую пенсию, возможно ли повышение выплат этой категории, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Предложение Парламента

При обсуждении проекта республиканского бюджета на 2021 год, депутат Парламента Леонид Чамагуа предложил повысить выплаты пенсионерам, получающим только абхазскую пенсию. Он отметил, что минимальная выплата этой категории пенсионеров составляет 1950 рублей.

Парламентарий предложил добавить получателям по 500, 600 и 1000 рублей, в зависимости от категории, к которой они относятся. Председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в интервью Sputnik сказал, что к такому предложению относится положительно, однако есть объективная ситуация, которую следует учитывать.

"Мы каждый год, когда принимаем бюджет, смотрим, с какими цифрами заканчиваем год, прогнозируем следующий. Предложение мы рассматриваем, высчитываем, потянем ли мы эти расходы", - подчеркнул он.

По словам Гулария, из-за ситуации, которая складывается на сегодняшний день с пандемией коронавирусной инфекции, темпы роста в экономике республики замедлились.

"Целые отрасли в сфере услуг не работают в полную силу, это связано с выплатами заработных плат, а это уже влияет на отчисления в наш фонд. Естественно, отчисления в наш фонд значительно уменьшились, мы рассчитывали на совсем другие цифры в 2020 году. У нас в настоящее время задержки по выплатам связаны с уменьшением поступлений страховых взносов в наш фонд, и на 2021 год повысить доплату некоторым категориям граждан, по нашим данным, пока не представляется возможным", - сказал Гулария.

Бюджет фонда на 2021 год

Глава Пенсионного фонда отметил, что бюджет на 2021 год составляет один миллиард 220 миллионов 432 тысячи рублей. В 2020 году бюджет Пенсионного фонда был один миллиард 103 миллиона 263 тысячи рублей. Увеличение связано с возрастанием количества получателей доплат к пенсиям.

"По поводу отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд, то коммерческие хозрасчетные организации платят в фонд 13% и плюс 1% - удержания с заработной платы. К тому же бюджетники платят 10% плюс 1% - удержание заработной платы. Поступают также взносы от индивидуальных предпринимателей, плательщиков специального налога, плательщиков по патентной системе налогообложения", - рассказал Денис Гулария.

Однако в связи с тем, что не все организации в период пандемии ведут работу в полную силу, поступление страховых взносов уменьшается, что напрямую влияет на выплаты Пенсионного фонда.

Бюджет Пенсионного фонда формируется также из республиканского бюджета, рассказал Гулария.

"В этом году предусмотрена сумма в 137 с лишним миллионов рублей, это дополнительный межбюджетный трансфер из республиканского бюджета. В этом году мы уже начали частями получать этот трансфер и отправляем эти средства на финансирование выплат пенсий. В прошлом году, помимо запланированных 137 миллионов, получили еще 30 миллионов", - говорит он.

Несмотря на поддержку республиканского бюджета, увеличить выплаты абхазским пенсионерам возможности нет, заметил Гулария. Получателями только абхазской пенсии в республике являются около восьми с половиной тысяч человек, заметил он.

"В начале 2020 года доплата ко всем категориям была увеличена на сто процентов, это значительные средства для нашего фонда. Пока что мы не можем месяц в месяц финансировать, в ближайших планах стабилизировать этот вопрос, чтобы выплаты производились месяц в месяц. Над этим вопросом работают и Пенсионный фонд, и Министерство финансов", - подчеркнул он.

Председатель Пенсионного фонда Абхазии выразил надежду на то, что в первом полугодии 2021 года ситуацию удастся выровнять. Минимальная абхазская пенсия – 500 рублей, доплата составляет две тысячи рублей, и те пенсионеры, которые не получают российскую пенсию, получают 2500 рублей, сообщил Гулария.

На данный момент Пенсионный фонд выплачивает пенсии за декабрь, проинформировал он. "Мы начали финансировать категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии 1992-1993 годов. С 12 января начали финансировать Сухум, Сухумский район и профинансировали Ткучарчалский район, на очереди остальные районы", - говорит Гулария.

По прогнозам Пенсионного фонда, до конца 2021 года количество получателей только абхазской пенсии увеличится до девяти, девяти с половиной тысяч человек. Это связано с тем, что многим гражданам по ряду причин отказывают в праве получения российской пенсии. Одна из причин – не соответствующий для получения российской пенсии стаж работы, говорит Гулария.

Ситуацию, связанную с предложением Парламента относительно выплат абхазских пенсий ранее прокомментировал временно исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Владимир Делба.

"При рассмотрении проекта бюджета на 2021 год, на заседании сессии Парламента, действительно были озвучены инициативы о повышении размера доплат к пенсиям тех граждан, которые не получают пенсии иного государства. В прошлом году такие доплаты были установлены, в текущем году было озвучено предложение повысить эти доплаты со второго полугодия", - отметил он.

Он рассказал, что бюджет 2021 года сформирован с учетом дефицита и непростого положения, в котором находится экономика республики. Бюджетные поступления, которые ожидались в 2020 году, не поступили.

"По предварительным данным, бюджетная система за 2020 год не получила порядка 740 миллионов рублей. Именно такая оценка не дает нам возможности сразу принимать решения по увеличению социальных обязательств. Поэтому было предложено к этому вопросу вернуться при достаточно устойчивом исполнении бюджета, и этот вопрос можно будет поднять позже", - заметил глава Минфина.

Общий объем доходов республиканского бюджета согласно проекту закона "О Республиканском бюджете на 2021 год" предусматривался в более чем восемь с половиной миллиардов рублей, расходы планировались более чем в восемь миллиардов 600 миллионов рублей, дефицит – более 123 миллионов рублей.