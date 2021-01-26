Кабмин обозначил условия, которые позволят возобновить учебный процесс

Ограничительные меры по нераспространению коронавируса, включающие в том числе запрет на работу дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, действуют в Абхазии до 10 февраля.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В Кабинете министров Абхазии обсудили возможность возобновления учебного процесса в феврале, сообщается на сайте правительства.

Врио премьер-министра Владимир Делба во вторник провел встречу с министром здравоохранения, главным санитарным врачом республики и министром просвещения и языковой политики, на которой обсудили условия, при которых будет возможно рассмотрение вопроса поэтапного ослабления ограничительных мер.

На встрече были обозначены факторы, играющие ключевую роль в вопросе открытия учебных заведений.

"Динамика развития заболевания с данными до 10 февраля играет в этом вопросе определяющую роль. Кроме этого, важно оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школ и других учебных заведений также станут данные мониторинга о положении дел на местах – количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ", - сказал Владимир Делба.

Он поручил участникам встречи в рамках межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия с районными управлениями образования проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждого учебного заведения в отдельности с учетом эпидемиологических требований.

"Говорить об открытии детских садов, средних образовательных школ и учреждений среднего профессионального образования очень рано. Наша задача сейчас подготовиться к наилучшему сценарию исхода срока ограничительных мер, указанных в распоряжении президента. Если учебный процесс удастся возобновить, важно исключить риски его повторного прерывания. Мы рассмотрим предложения и план действий, детально обсудим его перед очередным заседанием Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции", - заключил Делба.

Тамаз Цахнакия и Людмила Скорик дали оценку текущей эпидобстановки, отметив, что усиление ограничительных мер привело к снижению количества вновь выявленных больных при сохранении охвата ежедневного тестирования.

© Foto / Кабинет Министров Республики Абхазия В Кабинете Министров обсуждали возможность возобновления учебного процесса в феврале

"В том числе стало меньше больных поступать в учреждения на стационарное лечение. Обращаемость в лечебные заведения снизилась и с жалобами на признаки сезонных ОРВИ", - констатировали представители системы здравоохранения.

Ограничительные меры по нераспространению коронавируса, включающие в том числе запрет на работу дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, действуют в Абхазии до 10 февраля.