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Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 января

© Sputnik / Илана Миквабия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (8)
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Sputnik Абхазия
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Погода Черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В среду 27 января в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – повышенное, 763 миллиметров ртутного столба, будет медленно снижаться.  

Ветер слабый и умеренный – 3- 8 метров в секунду, в порывах до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С,  днем +11°С до +16°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды – слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (8)

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