Абхазская строка поэтессы Казаковой

Известная российская поэтесса и переводчица Римма Федоровна Казакова родилась 27 января 1932 года в Ставрополе.

Римма Казакова - автор многочисленных сборников стихов, а также многих популярных песен - "Мадонна", "Ненаглядный мой", "Ты меня любишь" и других. Помимо сочинений стихов, она также занималась переводами с языков стран ближнего и дальнего зарубежья.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Казакова и Абхазия

Поэтесса часто бывала в Абхазии, о своем знакомстве с республикой она позже написала в предисловии к книге Анны Бройдо.

"В начале шестидесятых уже прошлого века я вышла замуж. Друг мужа, очень популярный тогда абхазский писатель Георгий Дмитриевич Гулиа, пригласил нас в своеобразное свадебное путешествие – в Гульрипш, под Сухум, в свое родовое гнездо. Еще жива была мама Георгия Дмитриевича, Елена Андреевна, вдова великого Дмитрия Гулиа, чудная женщина, грузинка по национальности. Кто бы тогда подумал о возможности кровавого межнационального конфликта", — писала Римма Казакова.

После этой поездки в Абхазию Римма Казакова решила начать перевод произведений абхазских поэтов.

"Мы вернулись в Москву загорелые, счастливые, надышавшись воздухом моря и дружбы, а через положенное время у меня родился сын, который в шутку называл себя абхазцем и нежно полюбил Апсны, эту замечательную "страну души". А я, плененная ее языком, наполненным звуками природы, историей, обычаями, культурой, начала переводить стихи абхазских поэтов: Баграта Шинкуба, Иуа Когониа, Нелли Тарба, Кумфа Ломиа, Киршала Чачхалиа, Ивана Тарба", — вспоминала она.

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Раннее детство поэтесса провела в Белоруссии, а школьные годы прошли в Ленинграде. Казакова окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета. Именно там в 1958 году вышел первый сборник ее стихов "Встретимся на Востоке".

"Римма Казакова очень любила Абхазию, она была внимательна к абхазской культуре, трепетно относилась к абхазской поэзии, свои переводы абхазских стихов она печатала в различных журналах в Москве", — рассказал писатель Абхазии Анзор Мукба.

В 1976 - 1981 годах Казакова была секретарем правления Союза писателей СССР. Занималась переводами с языков стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Абхазии.

© Sputnik / В. Селезнев Римма Федоровна Казакова

"В деле перевода произведений абхазских поэтов Римма Казакова проделала огромную работу. Особенно большую часть поэзии Иуы Когония на русский язык перевела именно она. Ее книга переводов вышла и в Москве, и в Сухуме. Переводы ее отличаются большим профессионализмом. К ним она подходила очень основательно и с большой любовью", — подчеркнул поэт Валентин Когония.

Музыку на стихи Риммы Казаковой писали Александра Пахмутова, Игорь Крутой, Владимир Шаинский, Анатолий Савченко, эти песни исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева и многие другие.

Ушла из жизни Римма Казакова в 2008 году.