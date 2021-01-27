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Число случаев COVID в Абхазии выросло на 85 за сутки, один человек умер

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1135)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11301 человек. 161 летальный случай. Выздоровели 9207 человек.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели 555 гражданам Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 85 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Оперштаб сообщает, что в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1947 года рождения. Отмечается, что ее основной диагноз "новая коронавирусная инфекция" был отягощен внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся  125 человек, у 107 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 25, в российском военном госпитале в Сухуме – 48 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1135)

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