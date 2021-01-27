Шесть объектов общепита закрыли в Гагре по итогам проверки

В Абхазии до 10 февраля запрещена деятельность всех объектов общественного питания, за исключением оказания услуг по доставке еды.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии и участковые уполномоченные милиции по Гагрскому району совместно со специалистами СЭС и представителями администрации района проверили деятельность предприятий общественного питания в Гагре и Гагрском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В результате проверки закрыты шесть объектов: два кафе, расположенные по проспекту Ардзинба в Гагре, "ROLL&BURGS" и "Русалочка", столовая №1 по улице Демерджипа, кафе "Жемчужина" по улице Абазгаа, а также кафе и апацха в поселке Бзыбь.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, большинство объектов общественного питания, согласно требованиям распоряжения президента, оказывают услуги только на вынос.

Сотрудники МВД Абхазии систематично проводят предупредительно-профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране.

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