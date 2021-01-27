Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 января

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +16°С.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. В четверг 28 января в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, со второй половины дня дождь, возможна гроза, в горах дождь со снегом, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 755 миллиметров ртутного столба, будет медленно расти.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.