Ученый по призванию: умерла академик Лидия Чкадуа

На 91-м году жизни скончалась доктор филологических наук, специалист по абхазскому и абазинскому языкам, заслуженный деятель наук Абхазии, удостоенная высшей государственной награды "Ахьдз-Апша" II степени, Лидия Чкадуа.

Лидия Чкадуа – лауреат Государственной премии имени Гулиа, лауреат международной премии имени Чикобава, лауреат Госпремии имени Дзидзария. О ее жизненном пути и вкладе в языковедение читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Кавказские языки

Лидия Чкадуа родилась 21 августа 1930 года в Сухуме в семье служащего. Училась на филологическом факультете Тбилисского государственного университета в отделе кавказских языков. Окончила аспирантуру при университете по специальности "кавказская филология".

Позже начала работать в Сухумском государственном педагогическом институте преподавателем, а затем старшим преподавателем. Она вела курс лекций по современному абхазскому языку и общему языкознанию. Одновременно работала в отделе языкознания Абхазского института языка и литературы (АбИЯЛИ).

Затем она возглавила кафедру абхазского языка в пединституте и отдел языка в АбИЯЛИ. Лидия Чкадуа изучала морфологию, синтаксис, словообразование, лексикографию, нормирование абхазского языка.

Коллега Лидии, доктор филологических наук Леонид Саманба подчеркнул, что весть о ее смерти он воспринял с глубокой болью и отметил, что вклад Чкадуа в науку очень значительный. В пример он привел "Словарь абхазского языка", который был составлен в соавторстве с другими учеными. По мнению Саманба, это издание стало крупным шагом в развитии абхазской национальной культуры.

"Составители словаря используют исторические, общественно-политические, научно-технические термины, широко вошедшие в абхазский литературный язык. Авторы показали себя глубокими знатоками истории родного языка и литературы, а также использовали в иллюстративном материале лексические нюансы языка лучших абхазских писателей", - заметил он.

Помимо этого, добавил он, авторы сумели каждому слову дать краткое толкование, отразить систематическое развитие языка.

"Несомненной ценностью "Словаря абхазского языка" является включение в него малоупотребительных и многих диалектных слов, получивших отражение в художественной литературе, терминов из разных областей науки и техники... Это один из первых двуязычных словарей абхазского языка. Все включенные в него заглавные слова даются с проставленными ударениями и сопровождаются переводом на русский язык. Всего в словаре более 20 тысяч общеупотребительных слов абхазского языка. ", - отмечает Леонид Саманба.

Он также подчеркнул, что в 2000 году по поручению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба был составлен "Русско-абхазский терминологический словарь" для обеспечения перевода делопроизводства на абхазский язык.

"Издание готовили лучшие лексикографы, в том числе Лидия Платоновна Чкадуа, принимавшая участие в составлении раздела "Культура и искусство" терминологического словаря. Перед составителями орфографического словаря стояла сложная задача – отобрать все наиболее употребляемые и важные, в то же время трудные по своему правописанию абхазские слова, эта задача в основном выполнена благодаря таким высокопрофессиональным ученым, как Лидия Чкадуа, Шота Аристава, Лили Хагба, Анатолий Хеция и другие", - заметил он.

Лидия Чкадуа также стала автором таких изданий по абхазскому языку, как "Синтаксис абхазского языка", "Глагольное словообразование в абхазском языке", "Пунктуация в абхазском языке", "Грамматика абхазского литературного языка".

© Sputnik / Томас Тхайцук Книги Лидии Чкадуа

Тяжелая утрата

Лингвист, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба в интервью радио Sputnik подчеркнул, что очень тяжело говорить о Лидии Чкадуа в прошедшем времени, так как еще недавно общался с ней по телефону.

"У нее был молодой энергичный голос, ничего не предвещало такого печального события, я очень скорблю по этому поводу и приношу свои соболезнования семье и всем близким Лидии Платоновны Чкадуа", - сказал он.

По словам Чирикба, труды Чкадуа вошли в золотой фонд абхазской науки и обеспечили высокий авторитет национальной науки.

"Она была одним из крупнейших абхазоведов и абазиноведов, ее работы котируются очень высоко во всем научном мире. Лидия Платоновна внесла большой вклад в абхазскую филологическую науку, участвовала в составлении учебников, пособий по абхазскому языку", - говорит ученый.

Он особо отметил, что Лидия Чкадуа воспитала целый ряд абхазских филологов. Несмотря на свой почтенный возраст, она до последних дней продолжала работать, издавала статьи и книги. Секрет трудоспособности в преклонном возрасте заключается в том, что она была ученым по призванию, считает Вячеслав Чирикба.

"Она считала своим долгом описать абхазский язык, ее последняя монография по глагольному словообразованию тоже новое слово в науке. Работа была опубликована недавно. Кроме того, она знала, что очень хорошо понимает структуру языка и пыталась объяснить своим читателям и студентам. Поскольку абхазский язык не очень хорошо изучен, она очень много раскрыла закономерностей в абхазском языке и очень хорошо это показывала в своих работах", - отметил он.

Кроме того, что она была ученым высочайшего уровня, входившая в золотую плеяду абхазской науки, Лидия Платоновна была прекрасным человеком, говорит Чирикба.

"С ней было очень приятно общаться, я чувствовал такое материнское отношение к себе и очень любил ее как человека, потому что на самом деле она была замечательной личностью. Очень жаль, что такие люди уходят, к сожалению, время безжалостно, тем не менее всегда очень печально и грустно, когда такие значительные личности покидают нас", - сказал Вячеслав Чирикба.

Ее работы останутся, и они будут воспитывать новые поколения абхазских филологов, заметил ученый.