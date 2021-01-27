Минтуризма проведет повторное голосование по выбору бренда Абхазии

Окончательные итоги конкурса по выбору туристического бренда Абхазии будут подведены в середине февраля.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Министерство туризма Абхазии проведет повторное голосование по выбору туристического бренда республики, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Такое решение было принято в связи с тем, что логотип, признанный победителем при онлайн голосовании и направленный экспертами на доработку, вызвал много нареканий у жителей Абхазии, в том числе у профессиональных дизайнеров.

Министерство туризма совместно с представителями профессионального сообщества дизайнеров пришли к решению, помимо победившего макета, выбрать еще четыре логотипа, которые были представлены ранее в числе 54 проектных работ, и провести еще одно голосование среди членов жюри. Затем пройдет онлайн голосование.

Если бренд, победивший в первый раз, снова наберет большинство голосов, он будет дорабатываться с учетом мнений специалистов, проинформировали в пресс-службе Минтуризма.

Прием заявок на участие в конкурсе Минтуризма начался 15 ноября. Всего для участия в конкурсе поступило 54 макета, из которых жюри отобрали десять работ, затем они были выставлены на голосование на сайте ведомства.

22 января Министерство по курортам и туризму Абхазии подвело итоги конкурса на разработку туристического бренда республики. По итогам голосования членов жюри, победителем стал логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который к тому же набрал наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Однако жюри сошлось во мнении, что макет бренда должен быть доработан.

Больше всего обсуждение вызвало изображение мандарина, представленное в логотипе. Некоторые члены жюри отметили, что мандарин – слишком банальная ассоциация, и необходимо делать акцент на историко-культурном наследии Абхазии, другие сочли, что цитрус вполне подходит для бренда, так как он уже ассоциируется с республикой и вызывает приятные впечатления.

© Sputnik / Асмат Цвижба Туристический бренд Абхазии 1

По итогам совещания жюри было решено отправить автору работы замечания и доработать проект.

Итоги конкурса вызвали бурное обсуждение в обществе. Профессиональное сообщество и простые жители выступили против отобранного макета туристического бренда.