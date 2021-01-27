Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 54 человек из 543 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии с 25 января, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутском госпитале 26 января скончались два пациента с диагнозом коронавирусная инфекция: мужчина 1931 года рождения и мужчина 1949 года рождения.

В Сухумской инфекционной больнице 26 января скончался пациент 1950 года рождения. Мужчина поступил в медучреждение в тяжелом состоянии с значительным повреждением легких и проходил лечение в течение месяца.

В российском военном госпитале в Сухуме скончались три пациента. Двое мужчин, 1946 и 1948 годов рождения, скончались 26 января. Мужчина, 1950 года рождения, умер 25 января.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, у 104 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 29, в российском военном госпитале в Сухуме - 46 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 11355 человек. 167 летальных случаев. Выздоровели 9467 человек.