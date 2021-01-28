Российские и абхазские военнослужащие отработали боевую подготовку

Совместные занятия проводились с целью оценки слаженности действий военнослужащих России и Абхазии при приведении в различные степени боевой готовности.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Более трех тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии и вооруженных сил Республики Абхазия приняли участие в плановых занятиях по боевой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Совместная группировка войск в Абхазии по учебной тревоге осуществляла загрузку боекомплектов и запасов материальных средств, а также подготовку вооружения и военной техники к маршу в горных условиях и на побережье Черного моря.

Контроль за выполнением совместных задач подразделений осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Всего в мероприятиях было задействовано около 500 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и другая военная техника.