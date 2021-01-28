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Пропавшая в Гагре россиянка не найдена, поиски продолжаются

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Туристка из России Елена Федотова пропала ночью 17 января, сообщение об этом поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району на следующий день.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поиски пропавшей туристки в Гагре еще не принесли результата, сказал в интервью Sputnik первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Руслан Ажиба.    

"Ее зафиксировали камеры наружного наблюдения в районе 11 часов в ночь исчезновения. Она шла по центральной дороге в сторону Старой Гагры, затем остановилась у остановки общественного транспорта, затем повернула в обратную сторону", - подчеркнул замминистра.

Далее камеры наружного наблюдения зафиксировали туристку, когда она спускалась на берег моря, заметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук
МВД Абхазии уточнило дату пропажи россиянки в Гагрском районе

"После она вернулась обратно. Другой информации пока нет, мы раздали фотографии пропавшей жителям Гагры и всем отделениям милиции республики, поиски туристки Елены Федотовой продолжаются", - сказал Руслан Ажиба.   

Туристка из России Елена Федотова пропала ночью 17 января, сообщение об этом поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району на следующий день. В ведомство обратилась подруга Федотовой, жительница Нижнего Новгорода, заявив, что женщина пропала накануне, примерно в 22:30. Обстоятельства пропажи не уточняются.

Министерство внутренних дел Абхазии призвало всех, кто видел пропавшую или знает о ее месте нахождения, сообщить в дежурную часть МВД по телефону +7 (840) 226 41 41 или на телефон доверия +7 (940) 920 20 95.

Ранее к поискам были привлечены спасатели МЧС Абхазии. На пульт дежурного в 14:03 в среду 20 января поступило сообщение, что в районе Жоэкварского ущелья пропала туристка. Спасатели приступили к поискам в горной местности. Однако позже стало известно, что последний раз женщину видели вне зоны поисков МЧС, тогда ведомство приостановило поисковые мероприятия.

 

 


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