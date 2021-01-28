Туристический ретро-поезд "Сочи" также курсирует в Абхазию до Гагры с августа 2020 года, рейсы продолжились в межсезонье и в зимний период.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Около 25 тысяч человек воспользовались ретро-поездом "Сочи" с августа 2020 года по январь 2021 года, сообщает дочерняя организация РЖД "Федеральная пассажирская компания".

Как уточняет "ФПК", 40% туристов от общего количества были в возрасте старше 40 лет. Как правило, это люди, которые в детстве с родителями уже отдыхали на черноморских курортах. Молодежь тоже проявляет интерес к этому поезду и его маршруту. Количество пассажиров до 30 лет от общего числа составило примерно 30%.

В новогодние праздничные дни маршрут поезда "Сочи" стал еще продолжительнее. С 28 декабря по 10 января он доезжал до Гагры из Кисловодска.

Возможность прокатиться по этому маршруту также появилась у туристов, отдыхающих на горнолыжном курорте "Роза Хутор". Специально для них проработано расписание, по которому беспересадочные вагоны отправлялись из "Розы Хутор" и соединялись с ретро-поездом на вокзале Адлера.

Планировалось, что работа по новому маршруту завершится после окончания новогодних праздников, но дирекция "ФПК" решила продлить прямое железнодорожное сообщение Роза Хутор – Гагра до конца апреля. © Sputnik / Артур Лебедев Туристический поезд "Сочи" будет ходить из Розы Хутор в Гагру до конца апреля

Как пишет "Федеральная пассажирская компания", поезд курсирует до Гагры каждый день, кроме вторника. Из Сочи поезд отправляется в 7:45 и прибывает в Гагру в 11:30. В обратный путь из Гагры поезд отправляется в 18:43 и прибывает в Сочи в 22:25. Беспересадочные вагоны из "Розы Хутор" отправляются также ежедневно, кроме вторника, в 07:14 и возвращаются в "Розу Хутор" в 23:10.

"Таким образом, туристы получат возможность провести день в Гагре и посетить достопримечательности Абхазии в составе туристических групп. Купить пакетный тур для посещения озера Рица, Юпшарского каньона, реликтового Национального парка и других знаменитых мест пассажиры смогут непосредственно в поезде, обратившись к проводнику", - уточняет "ФПК".

Стоимость одного взрослого билета составляет 2150 рублей, детского до десяти лет – 1400 рублей. При желании гости страны могут остаться в Абхазии дольше чем на сутки и вернуться в отель своим "ходом".

Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни, в том числе жареный сулугун с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали из баранины.