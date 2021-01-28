Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутской больнице

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 11411 человек. 168 летальных случаев. Выздоровели 9782 человека.

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Мужчина 1937 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Гудаутском госпитале 27 января, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирус подтвержден у 56 человек из 519 протестированных за сутки в Абхазии.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 человека, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 34, в российском военном госпитале в Сухуме - 47 пациентов.