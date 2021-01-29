Дела на миллиард: как расследуются факты экономических преступлений в Абхазии

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Контрольная палата Абхазии направила в Генеральную прокуратуру 38 материалов по итогам проверок в период с 2014 по 2020 годы. Из них было возбуждено всего семь уголовных дел. Об этом на радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Контрольной палаты Роберт Аршба.

По словам руководителя ревизионного органа, это материалы в рамках проверок работы различных государственных ведомств. Среди них есть и неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств, и нарушения налогового законодательства, и законодательства по бухгалтерскому учету, и неправильное распоряжение государственным имуществом, и так далее. Если говорить об ущербе государству, то речь идет о сумме на более чем миллиард рублей.

"Все эти 38 материалов для Контрольной палаты являются существенными, и по ним всем нужно отрабатывать. Последние громкие дела вы прекрасно помните, которые в обществе тоже обсуждаются, это, конечно, связано с манипуляциями в рамках финансово-хозяйственной деятельности государственной компании "Абхазтоп", подведомственной Министерству экономики, а также многие другие объекты. У нас зависшие материалы получаются и в части форелевого хозяйства, а именно участка, касающегося реализации программы карпового хозяйства. Это одна из первых проверок, которая была направлена в прокуратуру. Прошло уже достаточно много времени. То карповое хозяйство, которое мы должны были увидеть сегодня, мы его не видим, а туда были вложены колоссальные ресурсы – государственные, бюджетные деньги, более 100 миллионов", - пояснил Аршба.

При этом, по словам председателя Контрольной палаты, есть и "практически завершенные материалы". В пример он привел дело по "Абхазсельхоззаготовкам".

"По моему мнению, дело доведено до логического завершения. Там человек осужден, ответственность за ним уже закреплена, он оштрафован на 300 тысяч рублей, также была определена конфискация имущества, правда в рамках решения мы не знаем какого имущества и на какую сумму. В итоге сам бюджетный кредит, он не завершен, речь идет о девяти миллионах 800 тысяч по данному факту, но это не наша прерогатива, Контрольная палата не обладает такими функциями", - подчеркнул Роберт Аршба.

Аршба добавил, что Контрольная палата не всегда в полном объеме получает информацию, зачастую поступающая информация неполноценная, а квартальные отчеты не завершены, итоги не подведены. Это задерживает проведение проверок ревизионного органа.