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Гудаутское районное Собрание не утвердило Боджгуа в должности главы района

© Foto / Обаничев Коля
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Баграт Боджгуа был назначен исполняющим обязанности главы Гудаутского района приказом президента Абхазии Аслана Бжания в мае 2020 года. Боджгуа сменил на этом посту Руслана Ладария.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Собрания Гудаутского района не утвердили кандидатуру Баграта Боджгуа в должности главы районной администрации, ему не хватило одного голоса, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Гудаутского районного Собрания Роман Базба.

"Сегодня мы рассматривали вопрос, который звучит как "дача согласия на назначение главы администрации района". Он (Баграт Боджгуа - прим.) не получил согласия Собрания. Проголосовало 25 депутатов, 14 из которых были "за", но этого количества недостаточно, так как общее количество депутатов 29. "За" должны были быть минимум 15", - отметил он.

Базба также уточнил, что согласно этой процедуре, президент страны может снова представить на рассмотрение депутатов кандидатуру Боджгуа или же новую кандидатуру на должность главы района в течение 30 дней.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания назначил Баграта Боджгуа и.о. главы Гудаутского района

Боджгуа Баграт Фазлибеевич родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.

В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности "Социальная работа".

В августе 1992 года вернулся на родину. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2002 году окончил университет.

С 2003 по 2005 год - ведущий специалист отдела социального обеспечения администрации Гудаутского района.

С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения администрации Гудаутского района.


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