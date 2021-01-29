Президент Абхазии рассказал о важности военного сотрудничества с Россией

Президент России Владимир Путин 23 сентября 2019 года поручил подписать Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии для укрепления безопасности республики.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазия должна укрепить военно-техническое сотрудничество с Россией, сказал президент республики Аслан Бжания на встрече с депутатами первого созыва Парламента в пятницу 29 января.

Глава государства отметил, что будет вновь обсуждать с Парламентом те документы в сфере военного сотрудничества двух стран, которые не были ратифицированы.

"Я не знаю, кто нам может гарантировать мир, кроме Вооруженных сил Абхазии и России. Это не тот случай, когда мы можем отказаться от протянутой руки", - добавил он.

По словам Бжания, нужно привести Вооруженные силы Абхазии к необходимому уровню боевой готовности и технического оснащения.

"Нужно привести в порядок казарменный фонд, чтобы наши дети не заболевали, проходя службу в армии. Еда должна быть простая, но качественная, сапоги должны быть военные. Только на эти нужды необходимо вложить семь миллиардов рублей", - сказал он.

В 2019 году Абхазия и Россия подписали Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики. Это соглашение предусматривает в первую очередь оснащение Абхазской армии современными видами вооружения, а также финансирование расходов, унификацию стандартов военного управления и материально-технического обеспечения.

Войсковые формирования Абхазии включают органы центрального управления, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, подразделения специального назначения (всего – более двух тысяч человек). Абхазские военнослужащие готовы к решению сложных задач на суше, в небе и на море.