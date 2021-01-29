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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 30 и 31 января

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (10)
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Погода Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. В выходные дни 30 и 31 января в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу без осадков, в воскресенье из-за смены воздушных масс местами пройдут кратковременные дожди, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, в порывах до  10-15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С,  днем от + 9°С до +14°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды –  слабое и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (10)

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