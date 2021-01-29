По факту исчезновения российской туристки в Гагре возбуждено уголовное дело

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту исчезновения туристки из России Федотовой Е.А, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

Федотова пропала ночью 17 января, сообщение об этом поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району на следующий день. В правоохранительные органы с заявлением об исчезновении Федотовой обратилась ее подруга, гражданка России Марина Бофанова.

26 января 2021 года прокуратура Гагрского района по данному факту возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей женщины.

Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии.