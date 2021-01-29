Еще два пациента с коронавирусом скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 11469. Выздоровели 9782 человека, 170 летальных случаев.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Два пациента с коронавирусом скончались в Гудаутском госпитале, сообщает Оперативный штаб по защите населения от COVID-19.

Мужчина 1960 года рождения с основным диагноз - новая коронавирусная инфекция скончался 27 января. Другой мужчина 69 лет с COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонией скончался 28 января.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 484 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 58 из них.

На данный момент в Гудаутской ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 122 человека, у 110 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Ткуарчалской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 36, в российском военном госпитале в Сухуме - 47 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.