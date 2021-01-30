Консульский отдел Посольства России в Абхазии возобновит выдачу паспортов

Для профилактики распространения коронавируса посетителей в консульский отдел будут допускать только в медицинских масках и не более четырех человек одновременно, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. C 1 февраля в консульском отделе Посольства России в Абхазии будет возобновлена выдача заграничных паспортов, сообщает Посольство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что другие консульские услуги пока оказываться не будут.

За готовыми документами следует обращаться с 9.00 до 12.45, после этого времени консульский отдел будет закрыт.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции посетителей в консульский отдел Посольства будут допускать только в медицинских масках и одновременно – не более четырех человек.

В Посольстве отмечают, что эти ограничения носят вынужденный и временный характер и связаны с необходимостью обеспечить безопасность людей.

С 11 января 2021 года консульский отдел Посольства России в Абхазии не вел прием граждан в связи с введением карантина. С начала пандемии коронавируса консульский отдел неоднократно приостанавливал прием граждан, а во время работы посетителей принимали в ограниченном количестве и исключительно в медицинских масках. Те, у кого были признаки ОРВИ, к приему не допускались.