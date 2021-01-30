Подача воды в Гагре будет возобновлена к вечеру субботы 30 января

Коммунальные службы Гагры приостановили подачу воды населению в связи с заменой трубопровода на территории парка имени принца Ольденбургского.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Подача воды в Гагре будет возобновлена к 18:00 субботы 30 января, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Гагрского водоканала Беслан Цугба.

"В парке Ольденбургского по инвестиционной программе проводятся ремонтные работы. Для того чтобы каждый раз не ломать эту красоту, мы попросили в эту же программу включить замену 500 метров трубопровода, который проходит через территорию парка. Трубу уже проложили, и сегодня специалисты будут подключаться к магистрали", - уточнил он.

Цугба добавил, что до начала работ по подключению трубопровода к магистрали, утром коммунальщики подали воду населению.

Ремонтно-восстановительные работы в Парке Ольденбургского в Гагре в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии были начаты в октябре 2017 года.

Субтропический парк в Гагре был основан принцем Александром Ольденбургским в 1912 году. Раскинулся он в прибрежной части курортного города Абхазии и занимает площадь более 115 тысяч квадратных метров.