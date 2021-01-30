На страже здоровья: как работает стационар для COVID-пациентов в Пицунде

Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в Пицундской больнице открылся в конце декабря 2020 года, и за это время курс лечения там прошли около 70 человек.

О том, как проходит рабочий день в стационаре, почему у медиков нет обеденного перерыва, возможности выпить воды, какое к этому всему имеет отношение чума, как ведут себя пациенты и почему некоторые из них до последнего отказываются обращаться в больницу, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

В полной экипировке

Третья по счету смена медиков приступила к работе в пицундском дневном стационаре для пациентов с коронавирусом со дня открытия – с 28 декабря. "Первопроходцами" стали фельдшер, дефектолог-логопед Мадина Шамба и медсестра Ульзана Барциц.

По рассказу Шамба, новость об открытии такого стационара, где медики ежедневно контактируют с людьми с COVID-19, не вызвало в ней тревожных чувств или страха. Объясняет она это тем, что медработники должны выполнять свои задачи в любой ситуации и отказываться от этого они не могут.

"Это было необходимо, так как нагрузка на Гагрскую больницу в тот период возрастала, и людям было очень неудобно ездить туда из Пицунды для того чтобы прокапаться. Мы восприняли эту информацию положительно и встали рядом с нашим главврачом Савелием Серитиди", - отметила она.

С пониманием к этому отнеслись и члены семьи Шамба, но не без опаски. По словам врача, в обществе зачастую нагнетают ситуацию, связанную с коронавирусом и последствиями этого заболевания, в том числе нередко распространяется ложная информация, которая вызывает панику среди населения.

В пример такого проявления впечатлительности Шамба привела случай, когда заболевший коронавирусом мужчина из Пицунды отказывался обращаться за помощью в больницу, боясь, что госпитализируют всю его семью или же их всех изолируют от общества. Избежать госпитализации ему все же не удалось, так как заболевание переросло в двустороннюю полисегментарную пневмонию.

"Таких случаев не так много, но они бывают. Люди почему-то боятся обращаться к врачам. При этом не боятся пренебрегать мерами предосторожности", - поделилась мнением Шамба.

Непросто приходится и самим медикам, работающим в дневном стационаре. Прием пациентов начинается с 9:00 и заканчивается в 17:00, но нередко им приходится задерживаться до 18:00. В больнице организована "зеленая зона", где дежурные медики надевают на себя противочумные костюмы, маски, перчатки, и в этом одеянии они проводят весь день. По словам Шамба, такая экипировка не мешает проводить процедуры пациентам, но находиться в этих костюмах довольно сложно.

"В течение всего дня мы не можем снимать с себя эти противочумные костюмы, тем самым ни поесть, ни выпить воды. Также в них очень душно. Правда, погода в нашу смену была не столь теплой, и это, конечно, немного спасало. Главная сложность в этом", - рассказала она.

Вернуться в "зеленую зону" медики могут только после завершения рабочего дня. Там они проходят процедуру дезинфекции и возвращаются домой. Также медперсонал ежедневно обрабатывает помещения специальными дезинфицирующими растворами, кварцевыми лампами и довольно тяжелым для женских плеч полумеханическим распылителем.

После того как двухнедельная смена сдана, дежурившие в дневном стационаре медики сдают тест на коронавирус. Если результат отрицательный, то они могут вернуться к работе. ПЦР-тестов с положительным результатом пока среди них не было.

Послушные пациенты

Мадина Шамба призналась, что ей в подобных условиях, как и ее коллегам, никогда раньше работать не приходилось. Она даже не могла предположить, что некая пандемия охватит весь мир и Абхазию в частности.

По ее наблюдениям, до Нового года прослеживался небольшой спад по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пицунде, но после праздников количество пациентов с этим диагнозом увеличилось.

Шамба также подчеркнула, что в стационаре развернуто 12 коек с возможностью увеличения до 20, но пока такой необходимости нет. Сами пациенты, по ее словам, довольны условиями в стационаре и следуют рекомендациям врачей.

"Наши пациенты оказались послушными, и все соблюдают назначения докторов. В основном у них пневмонии средней и легкой степени тяжести. В стационаре они проходят инвазивные процедуры – это уколы, капельницы. Один курс в среднем длится 7-10 дней. Среди пациентов были не только жители Пицунды, но и близлежащих сел, районов, а также гости страны – не туристы, а граждане России, которые находятся здесь длительный период", - уточнила она.

Шамба также поблагодарила администрацию Пицунды и местных предпринимателей, которые оказали существенную помощь в работе по открытию стационара.

"Да, были сложности. Не так легко открывать такой стационар, но нам помогли. Защитные костюмы и дезсредства нам выдает Гагрская ЦРБ, которая получает их от Минздрава, а обогреватели, кварцевые лампы, пульсоксиметры и многое другое нам удалось приобрести благодаря администрации и предпринимателям", - отметила врач.

Прогнозировать, как будут развиваться события в Абхазии в контексте коронавируса, Мадина Шамба не стала, но выразила надежду на то, что в скором времени наступит спад пандемии. При этом она сказала, что жители Пицунды соблюдать меры предосторожности, так же, как и большинство в республике, могли бы и получше.