В субботу 30 января президент Абхазии отправился с рабочей поездкой в восточную Абхазию по объектам энергетической отралси.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Аслан Бжания посетил перепадную станцию "ГЭС-1" в Ткуарчалском районе во время рабочей поездки в восточную Абхазию.

Аслан Бжания посетил перепадную станцию "ГЭС-1" в Ткуарчалском районе © Sputnik / Асмат Цвижба

Аслан Бжания посетил перепадную станцию "ГЭС-1" в Ткуарчалском районе © Sputnik / Асмат Цвижба 1 / 2 © Sputnik / Асмат Цвижба Аслан Бжания посетил перепадную станцию "ГЭС-1" в Ткуарчалском районе

В сутки станция вырабатывает 40 мегаватт электричества. Бассейн "ГЭС-1" пополняется реками и перебросом из русла ИнгурГЭСа по специальному каналу.

Раньше вырабатываемое станцией электричество шло как в Абхазию, так и в Грузию. В настоящее время "ГЭС-1" обеспечивает светом только в Абхазию, линии, по которым электричество поступало в Грузию, отключены.

Президент посетил также машинный зал перепадной, где расположены генераторы выработки электроэнергии и поинтересовался схемой их функционирования.

Бассейн "ГЭС-1" - это Галское водохранилище, которое за внушительные размеры местные называют морем. В советское время здесь проходили олимпийские сборы байдарочников, чемпионаты СССР на дистанциях в 250, 500 и 1000 метров. Здесь были идеальные условия для тренировок спортсменов, так как талая вода водохранилища намного тяжелее той, что использовалась на соревнованиях.