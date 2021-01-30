22:49 30 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.25
  • EUR92.30
Поиск

Потребление электричества в Абхазии снизилось до 400 мегаватт в сутки

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (327)
65712
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210130/1031733614/Potreblenie-elektrichestva-v-Abkhazii-snizilos-do-400-megavatt-v-sutki-.html

На совещании, посвященном вопросам энергетического кризиса в Абхазии, 22 января президент Аслан Бжания поручил снизить потребление электроэнергии в республике до показателей 2019 года плюс пять процентов.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Потребление электричества в Абхазии снизилось до менее чем 400 мегаватт в сутки, рассказал Sputnik первый заместитель гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Районные антимайнинговые штабы отчитались президенту о работе за неделю

По его словам, пиковые значения суточного потребления электричества в республике до рейдовых мероприятий районных оперштабов составляли 475-480 мегаватт.

"Это были абсолютные рекорды, которые никогда раньше не наблюдались", - добавил он.

На совещании 22 января президент Абхазии поручил создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов. По словам Багапш, сравнительного анализа потребления в процентном соотношении "Черноморэнерго" еще не подготовило, но планирует предоставить в ближайшее время.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (327)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Женственность в кубе и очень ретро: как прошла Неделя высокой моды
Крупный пожар на территории промзоны в Москве
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2020 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться