Потребление электричества в Абхазии снизилось до 400 мегаватт в сутки

На совещании, посвященном вопросам энергетического кризиса в Абхазии, 22 января президент Аслан Бжания поручил снизить потребление электроэнергии в республике до показателей 2019 года плюс пять процентов.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Потребление электричества в Абхазии снизилось до менее чем 400 мегаватт в сутки, рассказал Sputnik первый заместитель гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш.

По его словам, пиковые значения суточного потребления электричества в республике до рейдовых мероприятий районных оперштабов составляли 475-480 мегаватт.

"Это были абсолютные рекорды, которые никогда раньше не наблюдались", - добавил он.

На совещании 22 января президент Абхазии поручил создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов. По словам Багапш, сравнительного анализа потребления в процентном соотношении "Черноморэнерго" еще не подготовило, но планирует предоставить в ближайшее время.