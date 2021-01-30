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Добыча хамсы.

Виновато глобальное потепление: почему хамса не хочет "жить" в Абхазии

© Sputnik / Роберт Джопуа
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Хамсовая путина в Абхазии началась 18 декабря, однако специалистами наблюдается снижение миграции рыбы в воды Абхазии.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. На снижение миграции хамсы в воды Абхазии влияют процессы глобального потепления, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

© Sputnik
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По его словам, воды Абхазии – последнее звено миграции черноморской и азовской хамсы, так как их температура самая теплая в зимнее время на Черноморском побережье. Когда остальные воды побережья зимой остывают, хамса стремится на зимовку в Абхазию.

"Но картина в последние десятилетия изменилась из-за глобального потепления, которое отразилось на водах Черного моря и характере миграции. В последние годы азовская хамса не добирается до наших вод, потому что воды этого отрезка от Керчи до Абхазии оказываются достаточно теплыми, и у нее нет необходимости идти дальше", - объяснил он.

Как отметил Дбар, ситуация может измениться вместе с изменением климата. Если зимы в других странах Черноморского побережья и дальше будут теплыми, то все меньше рыбы будет добираться до Абхазии, если же зима будет суровой, то вся хамса вновь будет собираться в республике.

"Но нам необходимо вырабатывать новую стратегию рыболовства. Потому что в ближайшей перспективе ждать того, что климат развернется и снова наступят холодные зимы, не нужно. Весь мир готовится к глобальному потеплению", - добавил он.

Также Дбар отметил, что сейчас в большей части черноморского пространства наблюдаются штормы, которые могут привести к перемешиванию вод и их охлаждению.

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"Это может оказать влияния на миграцию хамсы в Абхазию. Возможно, после двух дней активных штормов, которые охватывают большую часть черноморского пространства, будет более активная миграция хамсы", - сказал он.

Оптимальная температура для миграции хамсы +9-10 градусов.

Хамсовая путина в Абхазии началась 18 декабря. Постановлением правительства республики общий допустимый улов хамсы был определен до 45 тысяч тонн.


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