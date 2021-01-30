Число летальных случаев с COVID в Абхазии выросло еще на два за сутки

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Два пациента Гудаутского госпиталя с COVID-19 скончались за последние сутки, сообщает Оперштаб по коронавирусу в Абхазии.
Это были мужчина 87 лет и женщина 89 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Пациенты скончались 29 января.
За прошедшие сутки на наличие коронавируса проверили 402 человека, диагноз COVID-19 подтвердился у 51 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 120 человек, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Ткуарчалской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 34, в российском военном госпитале в Сухуме - 43 пациента.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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