Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 февраля

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +17°С.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В понедельник 1 февраля в Абхазии будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.