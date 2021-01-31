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Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 февраля

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (11)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210131/1031737397/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-1-fevralya.html

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +17°С.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В понедельник 1 февраля в Абхазии будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С,  днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.  

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (11)

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