Дорога и два жилых дома пострадали в Ткуарчалском районе из-за оползня

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дорога и два жилых дома пострадали в селе Бедиа ду Ткуарчалского района из-за оползня, сказал в интервью Sputnik заместитель главы администрации района Владислав Аршба.

В администрацию Ткуарчалского района заявление об оползне, в результате которого пострадал жилой дом, поступило 22 января, затем последовало заявление уже от другой семьи. Вслед за этим из-за оползня обрушилась дорога. Из опасных домов семьи перебрались к родственникам, сообщил Аршба.

"Мы помогли семьям с перевозкой вещей, одна из семей многодетная, восемь человек в семье. Они временно перешли к родственникам, надо будет решать вопрос предоставления жилья", - отметил он.

Как отметил замглавы района, все необходимые материалы и фото собраны и переданы в Правительство.

Пострадавшая от оползня дорога связывает три села с городом Ткуарчал - это Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа.

"Рядом еще есть село Чхуартал, но они имеют другой выезд из села, однако они всегда пользовались этой дорогой, чтобы попасть в Ткуарчал. Если ездить по другой дороге, то нужно делать большой крюк через Очамчыру", - сказал он.

По словам Аршба, на данном этапе геологи устанавливают причины произошедшего и какую работу предстоит провести, чтобы подобные оползни на дороге не происходили. Специалисты решают, можно ли рядом с поврежденным участком сделать временную объездную дорогу. Условия для этого непростые, из-за особенностей рельефа местности, заметил он. На данном этапе определить, во сколько может обойтись восстановление дороги нельзя, так как необходимо рассчитать, какие работы нужно провести, подчеркнул Владислав Аршба.

"Здесь с каждым днем все больше и больше появляется трещин, села отрезаны от Ткуарчала. Протяженность аварийного участка составляет около ста метров, повреждено полотно дороги, транспорт передвигаться не может", - говорит Аршба.

Обвал дороги в селе Бедиа ду Ткуарчалского района © Sputnik / Томас Тхайцук

Обвал дороги в селе Бедиа ду Ткуарчалского района © Sputnik / Томас Тхайцук

Обвал дороги в селе Бедиа ду Ткуарчалского района © Sputnik / Томас Тхайцук

Обвал дороги в селе Бедиа ду Ткуарчалского района © Sputnik / Томас Тхайцук

Обвал дороги в селе Бедиа ду Ткуарчалского района © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Обвал дороги в селе Бедиа ду Ткуарчалского района

Глава администрации села Бедиа ду Джумбер Харчилава отметил, что проблема с оползнями в селе - давняя. Дожди, которые прошли, усугубили положение, и обрушение дороги только усиливается.

"Из-за оползня повреждаются водопроводные трубы, которые нужно ремонтировать. Предсказать, что будет в этом случае, сложно, земля постоянно сдвигается. Мы перенесли столбы, через которые подается электричество, подальше от опасного участка", - говорит Харчилава.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.