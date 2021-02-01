Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию превысил 53 тысячи тонн

В целом экспорт овощей отечественного производства из Республики Абхазия в Российскую Федерацию увеличился в 1,7 раз.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию с начала сезона достиг 53 400 тонн, сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Ввоз в прошлом сельскохозяйственном сезоне составил 13 800 тонн, таким образом экспорт увеличился почти в четыре раза. Эксперты связывают это с хорошим урожаем и активным спросом на российском рынке.

Цифры были озвучены на рабочей встрече начальника Краснодарской таможни Натальи Полосухиной с представителем ФТС России в Абхазии Константином Козловым, начальником Абхазского таможенного поста (специализированного) Константином Балашевым, руководством таможенного поста МАПП "Адлер".

Особое внимание на встрече было уделено работе таможни в условиях наращивания объемов внешнеторговых поставок абхазскими экспортерами, ускорения процессов оформления и контроля перемещаемых грузов.

Отмечается, что декларации на ввозимые из Абхазии товары в электронной форме подаются на Южный таможенный пост (ЦЭД) Южной электронной таможни и Абхазский таможенный пост (специализированный), который расположен в Гулрыпшском районе и находится в подчинении ФТС России. Пост создан для совершения отдельных таможенных операций и таможенных процедур в отношении определенных видов товаров, перечень которых определен ФТС России по согласованию с Государственным таможенным комитетом Абхазии.

С марта 2020 года четыре таможенных поста Сочинской таможни - Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП Адлер и МАПП "Адлер", - переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.