Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 февраля

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Во вторник 2 февраля в Абхазии будет переменная облачность с прояснениями, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление пониженное, 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.