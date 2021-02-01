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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (12)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +17°С.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Во вторник 2 февраля в Абхазии будет переменная облачность с прояснениями, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С,  днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (12)

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