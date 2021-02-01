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Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

© Sputnik / Варвара Гертье
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1146)
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Sputnik Абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 44 человек из 426 протестированных в Абхазии за прошедшие сутки.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Три пациента с подтвержденным диагнозом скончались в Гудаутском ковидном-центре за последние два дня - двое мужчин, 1937 и 1961 годов рождения, и женщина 57 лет. 

В российском военном госпитале умерли: женщина 1973 года рождения с диагнозом короновирусная инфекция крайне тяжелого течения и двусторонне вирусное поражение легких, женщина 1946 года рождения с короновирусной инфекцией тяжелого течения и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения, мужчина 1962 года рождения с таким же диагнозом.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 109 человек, у 93 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 51 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в российском военном госпитале в Сухуме - 41 пациент.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 11564 человека. 178 летальных случаев. Выздоровели 9902 человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1146)

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