Ползучая опасность: как у бедийцев земля из под ног ушла

В селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января начался оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом. Две семьи остались без крыши над головой.

О том, какие работы проводятся на аварийном участке и на что надеются жители пострадавших домов, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

"Отрезанные" от города

Съемочной группе Sputnik Абхазия, приехавшей в село Бедиа ду, где обрушилась из-за оползня дорога, открылась ужасающая картина: перекореженное полотно свежеотремонтированной дороги, море грязи и покосившиеся дома. Не покидало ощущение, что земля под ногами вот-вот обвалится.

На вершине "холма" из обломков асфальта, которые еще недавно были дорогой, стояло несколько человек, жители села и глава Джумбер Харчилава. Добираться до них пришлось по грязи, жертвуя чистой и не подходящей для ситуации обувью. © Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба Отрезанные от Ткуарчала: в Бедии из-за оползня обвалилась дорога

Житель села Омар Аршба, не дождавшись наших расспросов, начал рассказывать, что за беда приключилась. Оползень произошел, по его словам, еще 15 января, но буквально за пару дней ситуация сильно ухудшилась – дорога не выстояла и обвалилась, села остались отрезаны от короткого и удобного пути в Ткуарчал.

Тяжелее всего это отразилось на трех селах Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа, но на самом деле бедствие затронуло около восьми сел, затруднив передвижение. Жителям этих сел приходится преодолевать около 60-70 километров через Очамчырский район, чтобы попасть в Ткуарчал.

Глава Бедиа ду Джумбер Харчилава добавил, что ливневые дожди еще больше усугубили положение и обрушение дороги только усиливается.

Оползень привел и к проблеме с водой и светом. Как объяснил Харчилава, водопроводная труба ломается, ее приходится чинить ежедневно, а новый трансформатор пришлось и вовсе убрать, ведь с каждым оползнем он "скатывается".

Глава села подчеркнул, что ремонтные работы проводить невозможно, ведь оползень продолжается, а специалисты ничего не гарантируют – на все нужно время.

Все необходимые материалы и фото собраны и переданы в Правительство. Но главная проблема – люди, чьи дома пострадали от оползня, ведь им негде жить.

Без крыши над головой

Из-за оползня свои дома пришлось покинуть двум семьям. Анатолию Харчилава около 65 лет, живет он с братом в отцовском доме.

Их небольшой деревянный дом почти развалился надвое, и для жизни теперь уж точно не пригоден. Жить мужчинам больше негде, ведь родственников, к которым можно было бы временно переехать, у них нет.

На помощь пришел сосед, который сейчас живет в Сухуме, а его дом в селе пустует. Но приют этот временный, ведь и его они могут лишиться в любой момент. Анатолий скромно отметил, что надеются они с братом только на помощь государства, личных средств на покупку нового дома у них нет.

Житель села Омар Аршба провел съемочную группу к почти развалившимся домам второй пострадавшей семьи Самсония. В семье восемь человек, из них трое маленьких детей.

20 января все они съехали, оставаться в доме было опасно. В большом дворе стояло два дома, один из которых был скошен, а у другого просто обвалилась часть кухни. В самом дворе повсюду трещины, будто наступишь и провалишься.

Хозяева пострадавших домов, два брата, находились неподалеку, и увидев журналистов, спустились к съемочной группе.

Гудиса Самсония рассказал, что находиться в доме было уже страшно, тем более переживали за маленьких детей, поэтому сейчас семья живет то у дяди, то у тети. Новый дом уже нашли, в селе Меркула, но вот только денег нет на его покупку.

Гудиса сказал, что власти приезжали, смотрели что случилось с домом из-за оползня, и, возможно, помогут.

Омар Аршба отметил, что в зоне бедствия остаются еще два дома, им также угрожает оползень. Дорога, шедшая к домам уже разрушена, но здания пока стоят, так что их переезд сейчас под вопросом.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.

На данном этапе геологи устанавливают причины произошедшего и какую работу предстоит провести, чтобы подобные оползни на дороге не происходили. Специалисты решают, можно ли рядом с поврежденным участком сделать временную объездную дорогу. Условия для этого непростые, из-за особенностей рельефа местности. На данном этапе определить, во сколько может обойтись восстановление дороги, нельзя, так как необходимо рассчитать, какие работы нужно провести.