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Военнослужащие ЮВО в Абхазии уничтожили беспилотники условного врага

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В учениях приняли участие до 500 военнослужащих ЮВО, задействовали более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники российской военной базы.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Военнослужащие мотострелковых и артиллерийских подразделений ЮВО в Абхазии уничтожили ударные беспилотники условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

© CC BY 2.0 / Master Sgt. Eric Miller / The National Guard
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Учения военнослужащих российской военной базы по защите пунктов боевого управления от ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника прошли в горах и на побережье Черного моря.

На полигонах Цабал и Нагвалоу расчеты БЛА "Орлан-10" имитировали цели условного противника, организовав противодействие наземным средствам радиоэлектронной борьбы и комплексам противовоздушной обороны соединения.

По замыслу учения, комплексные силы подразделений РЭБ осуществили поиск и сопровождение малоразмерных низколетящих целей, а расчеты ПЗРК "Стрела-10" выполнили поражение обнаруженных БЛА.

Комплексное применение средств РЭБ и ПВО позволило надежно прикрыть собственные объекты от ударов с воздуха, а мотострелковым подразделениям базы организовать усиление обороны пунктов боевого управления.


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