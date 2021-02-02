"Стрелять не будет?": почему закон "Об оружии" вызвал споры в Абхазии

Парламент принял в окончательном чтении закон "Об оружии" на заседании 30 декабря. Sputnik разобрался, почему закон, вызвавший бурные обсуждения среди парламентариев, так долго не принимали, кто имеет право приобретать оружие и что не устраивает некоторых депутатов.

В первом чтении закон "Об оружии" был принят еще в марте 2017 года. С тех пор вокруг законопроекта и его нормативов было много обсуждений, недовольства, споров и сомнений в необходимости его реализации. Однако спустя три года, пройдя через бурные парламентские обсуждения, закон все же был принят на последней сессии 2020 года.

Гражданская ответственность и влияние на преступность

Представлял закон в Парламенте председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния. По его словам, принятие закона затянулось на три года потому, что депутаты разошлись во мнениях – должно ли население Абхазии иметь оружие и можно ли официально давать ему право на ношение.

У самого депутата по этому вопросу мнение однозначное – закон "Об оружии" необходим, так как после войны у населения хранится большое количество оружия, которое никем и нигде не зарегистрировано. Такое оружие "обязательно когда-то выстрелит".

"У нас нет никакой статистики количества оружия у населения. У населения много трофейного оружия. Мы знаем примерно, сколько его было взято, какого вида, сколько патронов и боеприпасов. Закон для того и нужен, чтобы это учесть", - считает он.

Согласно закону, гражданину Абхазии в 18 лет дается право на приобретение охотничьего оружия, с 21 года можно покупать еще и нарезное охотничье оружие, и только в 27 лет можно приобрести короткоствольное оружие.

Именно этот вопрос вызвал больше всего вопросов у депутатов. Часть из них посчитала, что в 27 лет молодым людям еще рано носить, к примеру, пистолет.

"Вопрос возраста для меня непринципиальный, но 27 лет – это последний срок призыва в армию. К 27 годам человек должен уметь обращаться с оружием, его психопортрет уже ясен", - считает Гуния.

Некоторые же на заседании и вовсе не увидели смысла в принятии закона, а, напротив, посчитали, что он может ухудшить криминогенную ситуацию в стране.

К примеру, депутат Парламента Батал Айба считает, что у абхазского общества еще не сформировалась гражданская ответственность в плане ношения оружия, и принятие этого закона в той форме, в которой он представлен, – неизбежный путь к милитаризации.

"С учетом обстоятельств и того, как работают наши институты власти, общественные организации и самосознание, я бы воздержался от принятия этого закона", - объяснил он.

Депутат Лаша Ашуба не против принятия закона "Об оружии", но против пункта о разрешении на его ношение. Депутат сравнил Абхазию со странами Латинской Америки, где уровень преступности после легализации похожего закона намного вырос.

Илья Гуния подчеркивает – закон не гарантирует, что после его вступления в силу, все в мгновенье встанет на свои места, но ухудшиться ситуация никак не сможет.

"Я считаю, что при правильном исполнении этого закона преступность не увеличится, а, наоборот, снизится. Сегодня оружие, которое есть у населения, не имеет хозяина. Если я постреляю в центре города из автомата, сброшу его, никто не скажет, что он принадлежит мне. Милиция автомат найдет, а он не имеет хозяина", - добавил он.

Не служил – право на оружие не заслужил

В интервью Sputnik начальник управления кадрами Минобороны Абхазии Илья Гамисония отметил, что человек, который не служил в армии, не имеет права на приобретение, хранение, а тем более ношение оружия.

"Это должно быть одним из основополагающих моментов. Мужчине, который не служил в армии, нечего играть с оружием. Бывают разные причины, но это единичные случаи, которые должны отдельно рассматриваться. В целом же четко должно быть прописано, не служил в армии - не имеет право на хранение, ношение короткоствольного боевого оружия", - сказал он.

Гуния отметил, что при разработке закона была мысль указать это условие.

"Но у нас в армию не берут людей с плоскостопием, к примеру, в армию могут не пойти по разным причинам, не связанным со здоровьем. Запрещать такому человеку приобрести оружие я считаю неправильным", - объяснил он.

Однако Гуния подчеркнул, что боевое оружие человек может хранить в доме только в том случае, если он действующий резервист Абхазской армии.

"Поэтому закон и предполагает, что мы восстановим резервную службу, которая у нас когда-то была. Это основная цель", - добавил он.

Также при получении лицензии на приобретение оружия будет проверяться психическое состояние человека и проверяться, есть ли у него справка о том, что он прошел обучение и умеет пользоваться им. Пройти такое обучение и получить документ можно в любом стрелковом клубе республики.

Писаные правила

В законе предусмотрены ситуации, при которых ношение и приобретение оружия вовсе запрещено – если человек недееспособен, состоит на учете в психдиспансере, был осужден за тяжкие преступления.

Если человек к этим категориям не относится и хочет приобрести оружие, то ему нужно обратиться в специальный орган, который выдает лицензию. Правда, как будет выглядеть этот орган, еще не известно.

"Закон уже существует, но для того, чтобы он вошел в силу, нужно еще принять много подзаконных актов, в том числе определить, какой орган и в какой форме будет выдавать лицензию. Все эти акты по закону должны быть приняты в течение трех месяцев после вступления закона в силу", - объяснил Гуния.

Лицензию должен будет получить и тот, у кого оружие уже есть, если у него нет разрешительного документа от МВД или оружие не было подарком от государственных ведомств.

Один человек может приобрести только пять единиц одного вида оружия. Но, по мнению Гуния, смысла регулировать количество оружия на одно лицо нет.

"На самом деле, в мировой практике это вообще не обговаривается. Если человеку дали разрешение на приобретение, то он может приобрести сколько ему угодно. Не вижу смысла это регулировать, оружие стреляет как одно, так и пять", - считает он.

Даже если вы получили право на покупку оружия, носить его на ремне брюк и хвастаться перед окружающими по закону не получится. Ружье должно лежать в специальной кобуре, патроны в патронниках. Запрещено носить оружие в школьных и дошкольных учреждениях, на массовых мероприятиях.

"Если человек нарушил правила, то у него изымается лицензия. Процедура получения лицензии сложная, и человек, который ее уже прошел, не захочет лишиться лицензии, поэтому будет более ответственно относиться к ношению и применению оружия. А за незаконное приобретение будет идти уголовная ответственность в зависимости от того, как оно будет использоваться", - объяснил Гуния.

Общественного деятеля Ахру Бжания смутил пункт, в котором указано, что после смерти владельца оружия оно будет изъято до тех пор, пока не будут решены вопросы наследования.

"Не нужно вносить в законы статьи, которые не будут работать", - сказал он.

На самом деле, в законе говорится, что после смерти владельца оружие будет изъято для хранения государством лишь на полгода. Именно через этот срок, согласно законам Абхазии, человек вступает в права наследства, объяснил Илья Гуния.

Закон "Об оружии" вступит в силу 1 марта 2021 года.