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Пистолет

"Стрелять не будет?": почему закон "Об оружии" вызвал споры в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210202/1031754183/Strelyat-ne-budet--pochemu-zakon-Ob-oruzhii-vyzval-spory-v-Abkhazii.html

Парламент принял в окончательном чтении закон "Об оружии" на заседании 30 декабря. Sputnik разобрался, почему закон, вызвавший бурные обсуждения среди парламентариев, так долго не принимали, кто имеет право приобретать оружие и что не устраивает некоторых депутатов.

В первом чтении закон "Об оружии" был принят еще в марте 2017 года. С тех пор вокруг законопроекта и его нормативов было много обсуждений, недовольства, споров и сомнений в необходимости его реализации. Однако спустя три года, пройдя через бурные парламентские обсуждения, закон все же был принят на последней сессии 2020 года.

Гражданская ответственность и влияние на преступность

Представлял закон в Парламенте председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния. По его словам, принятие закона затянулось на три года потому, что депутаты разошлись во мнениях – должно ли население Абхазии иметь оружие и можно ли официально давать ему право на ношение.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Бжания о принятом законе об оружии

У самого депутата по этому вопросу мнение однозначное – закон "Об оружии" необходим, так как после войны у населения хранится большое количество оружия, которое никем и нигде не зарегистрировано. Такое оружие "обязательно когда-то выстрелит".

"У нас нет никакой статистики количества оружия у населения. У населения много трофейного оружия. Мы знаем примерно, сколько его было взято, какого вида, сколько патронов и боеприпасов. Закон для того и нужен, чтобы это учесть", - считает он.
Согласно закону, гражданину Абхазии в 18 лет дается право на приобретение охотничьего оружия, с 21 года можно покупать еще и нарезное охотничье оружие, и только в 27 лет можно приобрести короткоствольное оружие.

Именно этот вопрос вызвал больше всего вопросов у депутатов. Часть из них посчитала, что в 27 лет молодым людям еще рано носить, к примеру, пистолет.

"Вопрос возраста для меня непринципиальный, но 27 лет – это последний срок призыва в армию. К 27 годам человек должен уметь обращаться с оружием, его психопортрет уже ясен", - считает Гуния.

Некоторые же на заседании и вовсе не увидели смысла в принятии закона, а, напротив, посчитали, что он может ухудшить криминогенную ситуацию в стране.

К примеру, депутат Парламента Батал Айба считает, что у абхазского общества еще не сформировалась гражданская ответственность в плане ношения оружия, и принятие этого закона в той форме, в которой он представлен, – неизбежный путь к милитаризации.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Парламент Абхазии принял закон "Об оружии"

"С учетом обстоятельств и того, как работают наши институты власти, общественные организации и самосознание, я бы воздержался от принятия этого закона", - объяснил он.

Депутат Лаша Ашуба не против принятия закона "Об оружии", но против пункта о разрешении на его ношение. Депутат сравнил Абхазию со странами Латинской Америки, где уровень преступности после легализации похожего закона намного вырос.

Илья Гуния подчеркивает – закон не гарантирует, что после его вступления в силу, все в мгновенье встанет на свои места, но ухудшиться ситуация никак не сможет.

"Я считаю, что при правильном исполнении этого закона преступность не увеличится, а, наоборот, снизится. Сегодня оружие, которое есть у населения, не имеет хозяина. Если я постреляю в центре города из автомата, сброшу его, никто не скажет, что он принадлежит мне. Милиция автомат найдет, а он не имеет хозяина", - добавил он.

Не служил – право на оружие не заслужил

В интервью Sputnik начальник управления кадрами Минобороны Абхазии Илья Гамисония отметил, что человек, который не служил в армии, не имеет права на приобретение, хранение, а тем более ношение оружия.

Илья Гамисония
© Фото : предоставлено: Ильей Гамисония
Гамисония о законе об оружии в Абхазии: упущен важный момент

"Это должно быть одним из основополагающих моментов. Мужчине, который не служил в армии, нечего играть с оружием. Бывают разные причины, но это единичные случаи, которые должны отдельно рассматриваться. В целом же четко должно быть прописано, не служил в армии - не имеет право на хранение, ношение короткоствольного боевого оружия", - сказал он.

Гуния отметил, что при разработке закона была мысль указать это условие.

"Но у нас в армию не берут людей с плоскостопием, к примеру, в армию могут не пойти по разным причинам, не связанным со здоровьем. Запрещать такому человеку приобрести оружие я считаю неправильным", - объяснил он.

Однако Гуния подчеркнул, что боевое оружие человек может хранить в доме только в том случае, если он действующий резервист Абхазской армии.

"Поэтому закон и предполагает, что мы восстановим резервную службу, которая у нас когда-то была. Это основная цель", - добавил он.

Также при получении лицензии на приобретение оружия будет проверяться психическое состояние человека и проверяться, есть ли у него справка о том, что он прошел обучение и умеет пользоваться им. Пройти такое обучение и получить документ можно в любом стрелковом клубе республики.

Писаные правила

В законе предусмотрены ситуации, при которых ношение и приобретение оружия вовсе запрещено – если человек недееспособен, состоит на учете в психдиспансере, был осужден за тяжкие преступления.

Если человек к этим категориям не относится и хочет приобрести оружие, то ему нужно обратиться в специальный орган, который выдает лицензию. Правда, как будет выглядеть этот орган, еще не известно.

"Закон уже существует, но для того, чтобы он вошел в силу, нужно еще принять много подзаконных актов, в том числе определить, какой орган и в какой форме будет выдавать лицензию. Все эти акты по закону должны быть приняты в течение трех месяцев после вступления закона в силу", - объяснил Гуния.

Лицензию должен будет получить и тот, у кого оружие уже есть, если у него нет разрешительного документа от МВД или оружие не было подарком от государственных ведомств.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Гуния о работе над законом об оружии

Один человек может приобрести только пять единиц одного вида оружия. Но, по мнению Гуния, смысла регулировать количество оружия на одно лицо нет.

"На самом деле, в мировой практике это вообще не обговаривается. Если человеку дали разрешение на приобретение, то он может приобрести сколько ему угодно. Не вижу смысла это регулировать, оружие стреляет как одно, так и пять", - считает он.

Даже если вы получили право на покупку оружия, носить его на ремне брюк и хвастаться перед окружающими по закону не получится. Ружье должно лежать в специальной кобуре, патроны в патронниках. Запрещено носить оружие в школьных и дошкольных учреждениях, на массовых мероприятиях.

"Если человек нарушил правила, то у него изымается лицензия. Процедура получения лицензии сложная, и человек, который ее уже прошел, не захочет лишиться лицензии, поэтому будет более ответственно относиться к ношению и применению оружия. А за незаконное приобретение будет идти уголовная ответственность в зависимости от того, как оно будет использоваться",  - объяснил Гуния.

Общественного деятеля Ахру Бжания смутил пункт, в котором указано, что после смерти владельца оружия оно будет изъято до тех пор, пока не будут решены вопросы наследования.

"Не нужно вносить в законы статьи, которые не будут работать", - сказал он.

На самом деле, в законе говорится, что после смерти владельца оружие будет изъято для хранения государством лишь на полгода. Именно через этот срок, согласно законам Абхазии, человек вступает в права наследства, объяснил Илья Гуния.

Закон "Об оружии" вступит в силу 1 марта 2021 года.


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