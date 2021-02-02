Аслан Бжания посетил подразделения правоохранительных органов республики

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил подразделения правоохранительных органов СГБ и МВД республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания встретился с личным составом 9-го отдела СГБ Абхазии. Главнокомандующий Вооруженными силами ознакомился с условиями несения службы бойцов подразделения. Он сообщил, что сотрудникам силовых структур с 1 января 2021 года повышена заработная плата, минимум на 70 процентов. Выплаты начнутся весной текущего года. Отмечается, что заработная плата не повышалась с 2008 года.

Бойцы продемонстрировали президенту вооружение, а также спортивный зал, который они отремонтировали своими руками.

Аслан Бжания посетил также Центр специального назначения СГБ, где поинтересовался проводимыми мероприятиями по боевой подготовке, условиями несения службы, техническим оснащением базы, осмотрел имеющиеся на вооружении образцы оружия и техники. О текущей деятельности спецназа доложил начальник Центра Джон Атумава. Глава государства провел с ним оперативное совещание.

Президент Абхазии посетил сегодня и Специальный отряд быстрого реагирования МВД Абхазии.

Бжания провел оперативное совещание с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбар, врио председателя СГБ Роберта Киут и замминистра МВД, командира СОБРа, подполковника Раща Цвижба.