Судебные приставы изъяли автомобиль по иску Сбербанка Абхазии

Размер задолженности по кредиту ООО "Абхазчай" Сбербанку составил более трех миллионов 230 тысяч рублей.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Судебные приставы изъяли автомобиль, принадлежащий ООО "Абхазчай" для погашения кредита Сбербанку, сказал в интервью Sputnik заместитель руководителя Службы судебных исполнителей Сандро Гадлия.

25 января 2012 года Арбитражный суд Абхазии выдал исполнительный лист, в котором указано о том, что необходимо взыскать с ООО "Абхазчай" задолженность по кредиту, взятому в Сберегательном банке Абхазии. Размер задолженности составил три миллиона 231 тысяча 808 рублей, а также пошлину в размере 37 тысяч 48 рублей, сообщил он.

"На тот момент судебный исполнитель состоял при Арбитражном суде. Было заведено исполнительное производство по взысканию задолженности с "Абхазчая". Это производство от 2013 года", - отметил Гадлия.

После создания Службы судебных исполнителей в 2017 году данный материал вошел в производство. В ходе работы судебные исполнители установили имущество ООО "Абхазчай" – автомобиль "Toyota Prado".

"Было принято решение о наложении ареста на автомобиль. Другого имущества у организации нет, есть еще несколько транспортных средств, которые принадлежат уже РУП "Абхазчай". Существовала проблема, связанная с тем, что до сентября 2018 года не было никакого нормативно-правового акта, который определял бы порядок реализации. С июля 2020 года появилась возможность арестованное имущество передавать на реализацию", - подчеркнул заместитель руководителя службы.

Служба судебных исполнителей обратилась к сотрудникам ГАИ установить местонахождение арестованного транспортного средства.

"Вчера поступила информация о местонахождении автомобиля, соответственно судебный исполнитель выехал с сотрудниками ГАИ, после чего транспортное средство было включено в акт описи и изъятия и передано на хранение", - рассказал Гадлия.

В соответствии с действующим законодательством судебный исполнитель обязан привлечь оценщика, и по результатами принятия оценки транспорт будет передан на реализацию в Государственный комитет по имуществу и приватизации, отметил он.

"Если торги состоятся, то средства будут зачислены на депозитный счет, и с депозитного счета на счет взыскателя, те есть Сбербанка. Если торги не состоятся, судебные исполнители цену арестованного имущества снижают на 15% и передают на вторичные торги. Если вторичные торги не состоятся, тогда уже судебный исполнитель за минусом в 25% предлагает данное имущество взыскать за счет погашения задолженности", - отметил Сандро Гадлия.

Республиканское унитарное предприятие "Абхазчай" и общество с ограниченной ответственностью с таким же названием были созданы в 2010 году. В 2010-2011 годах государство вложило около 140 миллионов рублей в реконструкцию трех чайных фабрик в селах Кутол, Лыхны и в поселке Дранда, было почищено от сорняков около 1300 гектаров чайных плантаций и собрано около 200 тонн чая.

По распоряжению премьер-министра Леонида Лакербая в 2013 году началась процедура ликвидации РУП "Абхазчай", существование которого сочли нецелесообразным.

В 2011-2012 годах в РУП "Абхазчай" прошла проверка, которая выявила хищение финансовых средств, в 2013 году против руководителя ООО "Абхазчай" Астамура Отырба было возбуждено уголовное дело. В апреле 2015 года дело закрыли в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.