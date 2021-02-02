Коронавирус выявлен у 56 человек из более 500 проверенных в Абхазии за сутки

Всего в Абхазии на сегодняшний день выявили 11620 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 10198 человек. Зафиксировано 178 летальных случаев.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. За прошедшие сутки проверку на наличие коронавирусной инфекции прошли 511 человек в Абхазии, COVID-19 подтвердился у 56 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На сегодня в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 107 человек, у 92 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 32, в российском военном госпитале в Сухуме - 42 пациента.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.