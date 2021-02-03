Доходы от реализации черных металлов в Абхазии многократно увеличились

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Прибыль республиканского унитарного предприятия "Абхазвторресурсы" в 2019 году составила 436 тысячи рублей, за 6 месяцев 2020 года – более 10 миллионов, что почти в 23 раза больше показателей предыдущего года, сказал директор предприятия Раули Какалия на встрече с министром экономики Кристиной Озган. Об этом сообщает Минэкономики Абхазии.

Он также сообщил, что в 2020 году предприятие экспортировало более 12 с половиной тонн лома черного металла на сумму 117 миллионов 830 тысяч рублей.

Прибыль составила 13 миллионов 58 тысяч рублей. Выплаты по заработной плате сотрудникам предприятия составили 7 миллионов 212 тысяч рублей. При этом среднемесячная заработная плата составляет 21 тысяч рублей.

Руководитель предприятия "Абхазвторресурсы" отметил, что реализация лома черных металлов с июля 2020 года практически равна реализации за весь 2019 год.

"Пошлина, уплаченная в бюджет за шесть месяцев 2020 года, составляет восемь миллионов 614 тысяч 48 рублей, что почти вдвое больше, чем за весь 2019 год. Три миллиона 724 тысячи 633 рубля уплачено предприятием в бюджет и внебюджетные фонды", - проинформировал Какалия.

Кроме того он подчеркнул, что в момент его вступления в должность первого июля 2020 года на балансе предприятия не числилась спецтехника, что ставило под угрозу деятельность предприятия.

"На данный момент за счет средств "Абхазвторресурсов" приобретено 13 единиц спецтехники на сумму 13 миллионов 907 тысяч рублей", - заметил он.

© Foto / Министерство Экономики Республики Абхазия В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание по итогам финансового года РУП «Абхазвторресурсы»

Министр экономики заметила, что если бы предприятие было укомплектовано и не было вынуждено нести расходы на приобретение спецтехники для полноценной работы, то доходы государства от этого вида деятельности были бы еще выше.

"Государство не может отвлекать свои ресурсы на регулярное приобретение спецтехники. Прошу впредь не допускать реализацию спецтехники по заниженной стоимости. Такие факты имели место ранее. Просим вас такую практику не применять", - предупредила Кристина Озган.

Вице-премьер связывает достигнутые руководством РУП "Абхазвторресурсы" результаты с легализацией бизнес-процессов с одной стороны и увеличением объемов реализации – с другой.

"Данный вид деятельности не может быть убыточным. Ваши сегодняшние успехи - это не предел. Государство уполномочило предприятие и вас, как руководителей, осуществлять экспорт черных металлов в исключительном порядке. Вы монополисты. Соответственно, этот бизнес должен быть прибыльным", - сказала Озган.

Раули Какалия рассказал, что с 1 января текущего года уже отгружено 1100 тонн лома, что дает надежду на то, что 2021 год будет для предприятия еще более успешным.