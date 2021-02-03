16:44 03 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.08
  • EUR91.56
Поиск

Открытие пицундского отделения Сбербанка Абхазии переносится на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
167 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/13/1031654100.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210203/1031761796/Otkrytie-otdeleniya-Sberbanka-v-Pitsunde-otkladyvaetsya-na-fevraliya-iy.html

В связи с закрытием отделения Сберегательного банка Абхазии в Пицунде на ремонт 3 января, для пенсионеров из Пицунды был организован трансфер до отделения банка в селе Бзыбь Гагрского района.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Открытие отделения Сбербанка в Пицунде после капитального ремонта откладывается примерно до 8 февраля из-за проблем с подачей электроэнергии и погоды, рассказал региональный директор Сбербанка республики Ахра Анкваб.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пицундское отделение Сбербанка Абхазии закрыто на ремонт до февраля

"Мы планировали завершить ремонт в начале февраля, но откроемся 8 февраля, так как в последние дни были проблемы со светом. Также повлияли погодные условия. Пенсионеры по-прежнему могут получить выплаты в отделении нашего банка в селе Бзыбь", - уточнил он.

Ремонт отделения Сберегательного банка в Пицунде начался 3 января. Как ранее уточнял Анкваб, помещение отделения было в плохом состоянии и не соответствовало стандартам безопасности.

Администрация Пицунды выделила автобус для пенсионеров, на котором они могут доехать до бзыбского отделения Сбербанка, получить свою пенсию и на том же транспорте вернуться в город. Автобус выезжает от здания городской администрации в 10:00 ежедневно с понедельника по пятницу. Расстояние от Пицунды до села Бзыбь - 14 километров.

Пенсионеры Абхазии могут получить пенсию в любом отделении Сбербанка вне зависимости от места прописки.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лекарства по воздуху: дрон для перевозки вакцин от COVID-19 в Германии
Одиночный пикет Бутиной: зачем она вышла к Дому приемов МИД России
Демография Абхазии: ситуация за два года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться